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Тимур Жамалетдинов: Натхо и Вернблум подсказывают, но понимаю их через раз

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об игроках, от которых чаще всего получает подсказки.

"Ветераны — Игнашевич, Березуцкие. Ну и иностранцы Бибрас Натхо, Понтус Вернблум. Правда, через раз их понимаю. Бывает, что не там открываюсь. Мне хотят сделать передачу в свободную зону, а меня там нет. Мне объясняют, как надо взаимодействовать на поле.

Кто из опытных игроков "пихает"? Те же Игнашевич и Березуцкие. Ну и иностранцы могут выкрикнуть, если им что-то не понравилось. Нормальное дело, все через это проходили.

Иногда и на тренировках требуется сыграть жёстко. Не важно, молодой или ветеран – все равны. Если нужно, то иду в стыки", - цитирует Жамалетдинова "Чемпионат.сом".
Теги: Жамалетдинов Натхо Вернблум ЦСКА
Сегодня, 01:57
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