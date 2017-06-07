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Шамиль Газизов: Низелик в "Зените"? Подобные новости и слухи появляются постоянно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес "Зенита" к тренеру команды Александру Низелику.

"Пока он работает в нашем клубе. Подобные новости и слухи появляются постоянно. Александр – хороший и сильный специалист, который может заинтересовать другие команды. Мы только рады, что такое внимание проявляется к нашим сотрудникам. Позиция "Уфы" такова, что если у человека есть шанс для дальнейшего роста, то клуб всегда даст дорогу", – цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа Зенит
Сегодня, 03:18
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