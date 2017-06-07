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Сильвестр Игбун – лучший футболист "Уфы" сезона 2016/17 по версии болельщиков

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК "Уфа" сезона 2016/17 гг.

Это почётное звание в упорной борьбе завоевал нигерийский нападающий Сильвестр Игбун, набрав – 28.4% общих голосов.

По итогам опроса второе место в голосование занял полузащитник Дмитрий Стоцкий - 25.7% всех голосов.

Замкнул тройку лучших игроков сезона голкипер национальной сборной России Александр Беленов, набрав – 15.9% от общего количества голосов.
ФК "Уфа"
Сегодня, 05:33
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