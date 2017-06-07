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Леонарду Жардим договорился о контракте с китайским клубом

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уедет работать в Китай, сообщает A Bola.

Специалист уже согласовал условия контракта с клубом "Бейцзин Гуоань". Жардим подпишет контракт на 3 года и будет получать 12 млн евро за сезон.
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 06:40
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