Леонарду Жардим договорился о контракте с китайским клубом

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уедет работать в Китай, сообщает A Bola.Специалист уже согласовал условия контракта с клубом "Бейцзин Гуоань". Жардим подпишет контракт на 3 года и будет получать 12 млн евро за сезон.