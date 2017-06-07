Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виктор Гончаренко: сначала я попросил лидеров ЦСКА перестать "пихать" Витиньо

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе с молодым бразильским нападающим Витиньо.

"С Витиньо мы общались много, часто и рутинно. При этом я чувствовал от него отдачу, не было никаких барьеров, которые часто возникают при разговорах с футболистами. Витиньо понял, что футбол в Бразилии - это одно, в Европе - другое, в России - третье, и если он будет надеяться только на своё мастерство, то ничего не произойдёт.

Кроме того, нужно было устранить ещё одну проблему: дело в том, что команда воспринимала его ещё как старого Витиньо и поначалу постоянно "подпихивала". Мы поговорили с нашими лидерами, Игнашевичем, Акинфеевым, Васей и Лёхой, Понтусом и попросили: "Давайте пока перестанем пихать, посмотрим".

Мы объяснили и Витиньо, что нужно быть сильным и терпеть, иначе сильным футболистом не стать. Тем не менее, команда увидела, что у него есть исполнительское мастерство, желание работать на коллектив. Тут же команда начала Витиньо поддерживать. Через какое-то время ко мне подходит Вася — он после Понтуса был первым, кто его "съедал" на поле — и говорит: "Витиньо другим стал!".

Бразильца вообще очень важно окружить теплом: будь то Витиньо, Марио или Вагнер. Затем мы уже начали говорить с ним о тактике. Поначалу я использовал Витиньо только как центрального нападающего, но уже позднее, если требовалось усилить нападение, он играл и в тройке опорников.

Высокий уровень его тактической выучки и подготовки позволяет ему играть почти на любой позиции в атаке. Оригинальный дриблинг, бьёт с двух ног, умеет поймать защитника на финте - сильный футболист. Очень важно, что у Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах, — это ключевой фактор, когда строишь амбициозную команду", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Теги: Гончаренко ЦСКА Витиньо
Сегодня, 08:34
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 09:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
то кто тогда Слуцкий?

Он Папа)
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Если гончеренко такой весь правильный тренер.. то кто тогда Слуцкий?


--------------------
ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.