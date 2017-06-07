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Виктор Гончаренко: сначала я попросил лидеров ЦСКА перестать "пихать" Витиньо
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе с молодым бразильским нападающим Витиньо.
"С Витиньо мы общались много, часто и рутинно. При этом я чувствовал от него отдачу, не было никаких барьеров, которые часто возникают при разговорах с футболистами. Витиньо понял, что футбол в Бразилии - это одно, в Европе - другое, в России - третье, и если он будет надеяться только на своё мастерство, то ничего не произойдёт.
Кроме того, нужно было устранить ещё одну проблему: дело в том, что команда воспринимала его ещё как старого Витиньо и поначалу постоянно "подпихивала". Мы поговорили с нашими лидерами, Игнашевичем, Акинфеевым, Васей и Лёхой, Понтусом и попросили: "Давайте пока перестанем пихать, посмотрим".
Мы объяснили и Витиньо, что нужно быть сильным и терпеть, иначе сильным футболистом не стать. Тем не менее, команда увидела, что у него есть исполнительское мастерство, желание работать на коллектив. Тут же команда начала Витиньо поддерживать. Через какое-то время ко мне подходит Вася — он после Понтуса был первым, кто его "съедал" на поле — и говорит: "Витиньо другим стал!".
Бразильца вообще очень важно окружить теплом: будь то Витиньо, Марио или Вагнер. Затем мы уже начали говорить с ним о тактике. Поначалу я использовал Витиньо только как центрального нападающего, но уже позднее, если требовалось усилить нападение, он играл и в тройке опорников.
Высокий уровень его тактической выучки и подготовки позволяет ему играть почти на любой позиции в атаке. Оригинальный дриблинг, бьёт с двух ног, умеет поймать защитника на финте - сильный футболист. Очень важно, что у Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах, — это ключевой фактор, когда строишь амбициозную команду", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
"С Витиньо мы общались много, часто и рутинно. При этом я чувствовал от него отдачу, не было никаких барьеров, которые часто возникают при разговорах с футболистами. Витиньо понял, что футбол в Бразилии - это одно, в Европе - другое, в России - третье, и если он будет надеяться только на своё мастерство, то ничего не произойдёт.
Кроме того, нужно было устранить ещё одну проблему: дело в том, что команда воспринимала его ещё как старого Витиньо и поначалу постоянно "подпихивала". Мы поговорили с нашими лидерами, Игнашевичем, Акинфеевым, Васей и Лёхой, Понтусом и попросили: "Давайте пока перестанем пихать, посмотрим".
Мы объяснили и Витиньо, что нужно быть сильным и терпеть, иначе сильным футболистом не стать. Тем не менее, команда увидела, что у него есть исполнительское мастерство, желание работать на коллектив. Тут же команда начала Витиньо поддерживать. Через какое-то время ко мне подходит Вася — он после Понтуса был первым, кто его "съедал" на поле — и говорит: "Витиньо другим стал!".
Бразильца вообще очень важно окружить теплом: будь то Витиньо, Марио или Вагнер. Затем мы уже начали говорить с ним о тактике. Поначалу я использовал Витиньо только как центрального нападающего, но уже позднее, если требовалось усилить нападение, он играл и в тройке опорников.
Высокий уровень его тактической выучки и подготовки позволяет ему играть почти на любой позиции в атаке. Оригинальный дриблинг, бьёт с двух ног, умеет поймать защитника на финте - сильный футболист. Очень важно, что у Витиньо есть цель: он хочет играть в топ-клубе, в ведущих чемпионатах, — это ключевой фактор, когда строишь амбициозную команду", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
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