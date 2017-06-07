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Георгий Джикия: успехом будет считаться победа на Кубке конфедераций

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о целях команды на Кубке конфедераций.

— Насколько сложно в эмоциональном плане после триумфальной весны с ходу начать подготовку к важнейшему международному турниру?

— Вообще несложно — это моя работа. Прекрасно понимаю, что нужно оставить в прошлом чемпионство «Спартака». Сейчас важно полностью сосредоточиться на выступлениях за национальную команду и добиться с ней успеха.

— Болельщики всегда крайне требовательны к сборной России и на каждом турнире ждут от нее побед. Как думаете, почему сложилось мнение, что национальная команда должна обыгрывать кого угодно?

— Я согласен с болельщиками. Мы должны выходить и обыгрывать любые команды. Футбол — это игра, но мы не должны просто выходить на поле, чтобы побегать 90 минут и насладиться атмосферой на стадионе. Хорошо, что болельщики столь требовательны — они всегда нас поддерживают и гонят вперед.

— Вы сказали, что хотите добиться успеха со сборной России. Что будет считаться успехом?

— Победа на Кубке конфедераций.

— На меньшее не согласны?

— Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол? – цитирует Джикию "Известия".
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 08:46
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