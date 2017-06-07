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Лионель Месси не пригласил на свадьбу экс-тренера и президента "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не пригласил на свадьбу экс-наставника клуба Луиса Энрике и президента Хосепа Марию Бартомеу.

Торжество состоится 30 июня в родном городе аргентинца Росарио. Женой Месси станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.

На свадьбу футболист пригласил всех партнеров по команде. Также приглашены все специалисты, работавшие с командой в минувшем сезоне. Однако в списках не оказалось Луиса Энрике и Бартомеу.

Газета.ru
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:56
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