Лионель Месси не пригласил на свадьбу экс-тренера и президента "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не пригласил на свадьбу экс-наставника клуба Луиса Энрике и президента Хосепа Марию Бартомеу.Торжество состоится 30 июня в родном городе аргентинца Росарио. Женой Месси станет Антонелла Роккуззо, которая является матерью его двух сыновей.На свадьбу футболист пригласил всех партнеров по команде. Также приглашены все специалисты, работавшие с командой в минувшем сезоне. Однако в списках не оказалось Луиса Энрике и Бартомеу.