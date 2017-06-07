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Сейду Думбия может перейти в "Халл Сити", если клуб возглавит Леонид Слуцкий

Нападающий "Ромы" Сейду Думбия, выступавший в "Базеле" на правах аренды, может перейти в "Халл Сити", если британский клуб возглавит Леонид Слуцкий.

Напомним, 29-летний ивуариец и российский тренер хорошо знакомы по совместной работе в ЦСКА.

В 25 играх чемпионата Швейцарии Думбия забил 20 мячей и стал лучшим снайпером первенства, но "Базель" не захотел выкупать права на футболиста за 6 миллионов евро.

HITC
Теги: Трансферы Думбия Халл Сити
Сегодня, 09:06
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№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
деда,возвращайся в цска..))
Регистрация: 19.05.2015
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