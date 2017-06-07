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"Тосно" подписал соглашение с лучшим игроком "Химок"

"Тосно" усилился 25-летним хавбеком "Химок" Яном Казаевым, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

"Между нашим клубом и "Тосно", по итогам минувшего сезона получившим право на выступление в Российской футбольной Премьер-Лиге, достигнуто соглашение о переходе полузащитника в команду из Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Болельщики "Химок" ранее признали Казаева лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17 ФНЛ.
Теги: Тосно Химки
Сегодня, 09:44
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7
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№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Цитата: tiki
странные трансферы для уровня РФПЛ...

Странная логика, или по твоему можно попасть в вышку минуя низшие лиги?

а причем тут низшие лиги? я просто спросил про бюджет, так как трансферы слабоваты
получше вчитайтесь в мои комментарии


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tiki
странные трансферы для уровня РФПЛ...

Странная логика, или по твоему можно попасть в вышку минуя низшие лиги?
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoboGeo
tiki,
а бюджет один хрен не велик))) Раз Милевского сливают из клуба, то точно не велик

ну...Милевского много откуда..именно что "сливали"
вряд ли он потянет уровень лиги..он у нас хоть и не высокий, но и этот бухарик не феерил в фнл


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
tiki,
а бюджет один хрен не велик))) Раз Милевского сливают из клуба, то точно не велик
Регистрация: 31.05.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: RoboGeo
Цитата: tiki
странные трансферы для уровня РФПЛ...
может кто подскажет - а какой бюджет у Тосно?
просто вряд ли они потянут с таким составом

не согласен, видел их игру несколько раз, хорошо давят, дальние удары, половина голов забивается головой со стандартов, либо с навесов. 2 из 3 с учетом кубка игр выиграли у Динамо. Пробил всего 4 или 5 пенальти за 38 игр. Они точно не затеряются и бороться за выживания, рискну предположить, не будут

спору нет, мне то игру этой команды увидеть сложно, но по факту - всё это игры с командами ФНЛ (без обид для Динамо, но ведь и они играли в ФНЛ)
но и это не суть
просто интересен вопрос бюджета...будет ли хоть один сильный трансфер


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:01) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
странные трансферы для уровня РФПЛ...
может кто подскажет - а какой бюджет у Тосно?
просто вряд ли они потянут с таким составом

не согласен, видел их игру несколько раз, хорошо давят, дальние удары, половина голов забивается головой со стандартов, либо с навесов. 2 из 3 с учетом кубка игр выиграли у Динамо. Пробили всего 4 или 5 пенальти за 38 игр. Они точно не затеряются и бороться за выживания, рискну предположить, не будут
Регистрация: 31.05.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
странные трансферы для уровня РФПЛ...
может кто подскажет - а какой бюджет у Тосно?
просто вряд ли они потянут с таким составом


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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