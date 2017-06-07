Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Лю Хуншэн может устроиться на работу в "Арарат"

Столичный "Арарат", который будет выступать в первенстве ПФЛ, заинтересован в приглашении в медицинский штаб бывшего доктора "Спартака" Лю Хуншэна.

"Многолетней работой в "Спартаке" Лю доказал, что является прекрасным специалистом. Достаточно почитать отзывы футболистов о нём, а история с Неманьей Видичем уже давно стала легендой. Роман Павлюченко также лестно высказался о качестве работы доктора Лю.

Нашему клубу хотелось бы поработать с ним. Посмотрим, сможем ли мы найти понимание в этом вопросе", - цитируют вице-президента "Арарата" Андраника Керопяна "Известия".

Сам Хуншэн признался, что ему интересен вариант трудоустройства в "Арарат".

"Со мной действительно связывались представители «Арарата» на предмет возможного сотрудничества. Меня привлекает этот вариант, но, признаюсь честно, для меня сейчас важно найти место работы с достойной оплатой. Я хочу зарабатывать не менее 250 тыс. рублей в месяц.

В любом случае, даже если с "Араратом" мы не заключим полноценный контракт, я всегда буду рад помочь футболистам этой команды. Возможно, на договорной основе. Тем более клуб недавно пополнился хорошо знакомым мне по работе в "Спартаке" Романом Павлюченко", - заявил китайский врач.
Теги: Арарат
Сегодня, 09:50
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: МАРТ
Цитата: tiki
Цитата: МАРТ
Цитата: tiki
фарм-клуб спартака?
начали за ними подбирать...ну..посмотрим

..завидуешь?...за конями только навоз...конский.

ты совсем дурак? я где-то что-то оскорбительное написал?
мда.ну не мне с этим жить

.мда...ты видел, чтобы ЦСКА писали с маленькой буквы?..ты не конь....ишак.

а где тут зависть?причем тут какой-то навоз?
и да, видел.причем почти за каждым вашим (как и за питерскими и фанами других команд)
а аббревиатура априори пишется большими буквами
но ответь на вопрос - в чем зависть и к чему тут навоз?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:51) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: МАРТ
Цитата: tiki
фарм-клуб спартака?
начали за ними подбирать...ну..посмотрим

..завидуешь?...за конями только навоз...конский.

ты совсем дурак? я где-то что-то оскорбительное написал?
мда.ну не мне с этим жить

.мда...ты видел, чтобы ЦСКА писали с маленькой буквы?..ты не конь....ишак.
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:46) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: МАРТ
Цитата: tiki
фарм-клуб спартака?
начали за ними подбирать...ну..посмотрим

..завидуешь?...за конями только навоз...конский.

ты совсем дурак? я где-то что-то оскорбительное написал?
мда.ну не мне с этим жить


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:44) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
фарм-клуб спартака?
начали за ними подбирать...ну..посмотрим

..завидуешь?...за конями только навоз...конский.
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
фарм-клуб спартака?
начали за ними подбирать...ну..посмотрим


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:05) #
  • +1
  •  (1)
online

Интересно сколько ему платили в Спартаке, если за 4 тыс евро он готов работать в Арарате, московском.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.