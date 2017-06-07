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«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (4)
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"Реал" отказался продавать Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро
"Реал" отказался продавать нападающего Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро, передает Sky Sport Italia.
За 24-летнего испанца мадридский клуб хотел бы получить 90 миллионов евро. Ранее не состоялся переход Мораты в "Милан", итальянцы также предлагали "Реалу" 60 миллионов.
За 24-летнего испанца мадридский клуб хотел бы получить 90 миллионов евро. Ранее не состоялся переход Мораты в "Милан", итальянцы также предлагали "Реалу" 60 миллионов.
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