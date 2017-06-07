"Реал" отказался продавать Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро

"Реал" отказался продавать нападающего Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро, передает Sky Sport Italia.За 24-летнего испанца мадридский клуб хотел бы получить 90 миллионов евро. Ранее не состоялся переход Мораты в "Милан", итальянцы также предлагали "Реалу" 60 миллионов.