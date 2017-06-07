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"Реал" отказался продавать Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро

"Реал" отказался продавать нападающего Альваро Морату в "Манчестер Юнайтед" за 60 миллионов евро, передает Sky Sport Italia.

За 24-летнего испанца мадридский клуб хотел бы получить 90 миллионов евро. Ранее не состоялся переход Мораты в "Милан", итальянцы также предлагали "Реалу" 60 миллионов.
Теги: Мората Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:59
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