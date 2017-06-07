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"ПСЖ", "Монако" и "МЮ" готовы заплатить 180 млн евро за Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов.

"ПСЖ", "Монако", "Манчестер Юнайтед", а также один из китайских клубов готовы заплатить за него 180 миллионов евро, информирует A Bola.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 10:20
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(1)
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
..
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов....


Уже 10 лет одна и та же новость. Не надоело? Зачем Роналду уходить из лучшего клуба мира неизвестно куда?
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Не вижу в списке Спартак!
Все мировые звезды мечтают играть в наркоме!

stuck_out_tongue_winking_eye sleepy
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Кристоф (Сегодня, 10:41) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Не вижу в списке Спартак!
Все мировые звезды мечтают играть в наркоме!

Не всем же дано Деменьтевых покупать.
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:39) #
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  •  (7)
online

Не вижу в списке Спартак!
Все мировые звезды мечтают играть в наркоме!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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