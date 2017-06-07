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12 футболистов покинули "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск", который пробился в премьер-лигу, объявил об истечении сроков контрактов с 12 футболистами.

Хабаровскую команду покинули Максим Астафьев (вернулся в ФК "Мордовия", у которого был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин,Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев, Игорь Удалый.

С остальными футболистами ведутся переговоры о продлении их профессиональных контрактов, передает официальный сайт клуба.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:33
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ckorp
Максим Астафьев все играет... Вроде, в Зените когда-то играл.

тоже его помню) хотя..ему всего-то 34 года, хотя я думал уже лет 40, так как играл то в начале нулевых)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Максим Астафьев все играет... Вроде, в Зените когда-то играл.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
если это все запасные слились, еще как-то можно понять, а с другой стороны, значит на них нельзя положиться, на замены-то кто выходил в ФНЛ? странновато
Регистрация: 31.05.2016
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