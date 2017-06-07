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Олег Стогов назначен главным тренером "Химок"

"Химки" объявили о назначении главным тренером команды Олега Стогова.

В подмосковном клубе также продолжат работу тренер Эмин Агаев и тренер вратарей Валерий Шереметов. Новые контракты подписаны со специалистами сроком на три года.

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Теги: Химки
Сегодня, 10:57
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