"Барселона" хочет, чтобы Неймар получил гражданство Евросоюза

"Барселона" хочет, чтобы форвард Неймар получил двойное гражданство.Согласно регламенту Ла Лиги, только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон в одном клубе. В настоящее время таковыми у каталонцев являются бразилец Неймар, уругвайский нападающий Луис Суарес и бразильский хавбек Марлон.При этом футболисты из бывших испанских колоний вправе оформить двойное гражданство через два года, тогда как остальные – через пять лет.Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году, поэтому может стать гражданином ЕС уже к концу лета, что позволит сине-гранатовым расширить свои возможности на трансферном рынке.