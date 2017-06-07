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"Барселона" хочет, чтобы Неймар получил гражданство Евросоюза

"Барселона" хочет, чтобы форвард Неймар получил двойное гражданство.

Согласно регламенту Ла Лиги, только три игрока не из Евросоюза могут быть заявлены на сезон в одном клубе. В настоящее время таковыми у каталонцев являются бразилец Неймар, уругвайский нападающий Луис Суарес и бразильский хавбек Марлон.

При этом футболисты из бывших испанских колоний вправе оформить двойное гражданство через два года, тогда как остальные – через пять лет.

Неймар перешел в "Барселону" в 2013 году, поэтому может стать гражданином ЕС уже к концу лета, что позволит сине-гранатовым расширить свои возможности на трансферном рынке.

Sports.ru
Теги: Барселона Неймар
Сегодня, 10:59
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