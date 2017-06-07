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ПАОК не смог договориться с Мирчей Луческу, клуб может пригласить Сергея Реброва

Греческий ПАОК не договорился о работе с бывший главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы. Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 миллиона евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник.

Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва", – сообщил источник.
Теги: ПАОК Луческу
Сегодня, 11:08
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№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 11:56) #
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online

Цитата: tiki
Саввиди ж по паспорту русский...а ребров у нас известно кто

По национальности русский. В Горловке родился
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Саввиди ж по паспорту русский...а ребров у нас известно кто..или деньги делают чудо?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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