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Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России в среду в полном составе проводит тренировку на московском стадионе имени Эдуарда Стрельцова. В занятии принимают участие 26 игроков, передает "Р-Спорт".

Напомним, в пятницу подопечные Станислава Черчесова в Москве проведут товарищеский матч со сборной Чили.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:31
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