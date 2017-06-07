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Сергей Булатов возглавил московский "Арарат"
Московский "Арарат" назвал имя главного тренера. Как сообщает официальная страница клуба "ВКонтакте", команду возглавил Сергей Булатов.
Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на один год. Напомним, ранее Булатов работал в ФК "Сахалин", с которым в сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток занял 3-е место.
Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на один год. Напомним, ранее Булатов работал в ФК "Сахалин", с которым в сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток занял 3-е место.
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