Сергей Булатов возглавил московский "Арарат"

Московский "Арарат" назвал имя главного тренера. Как сообщает официальная страница клуба "ВКонтакте", команду возглавил Сергей Булатов.Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на один год. Напомним, ранее Булатов работал в ФК "Сахалин", с которым в сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток занял 3-е место.