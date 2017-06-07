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Сергей Булатов возглавил московский "Арарат"

Московский "Арарат" назвал имя главного тренера. Как сообщает официальная страница клуба "ВКонтакте", команду возглавил Сергей Булатов.

Соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на один год. Напомним, ранее Булатов работал в ФК "Сахалин", с которым в сезоне-2016/17 ПФЛ зоны Восток занял 3-е место.
Теги: Арарат
Сегодня, 11:53
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№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
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online

Цитата: Болельщик812
рмяне Москву совсем окупировали, что ли?

Вот ведь как. ФК "Москва" - нет, зато есть "Арарат".
Регистрация: 12.11.2007
№4 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В какой лиге будет играть команда? Если во второй, то в какой зоне? Наверно все же в зоне Восток и будет представлять о. Сахалин. Нормально! Шутка такой.
Регистрация: 30.11.2015
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Бавария»
У меня разрыв мозга! А где московские Нефтчи, Пахтакор и Кайрат?


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:07) #
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online

Мясковский шашлык, гы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Арарат? МОСКОВСКИЙ??? Армяне Москву совсем окупировали, что ли?
Регистрация: 13.08.2015
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