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Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о предстоящем выступлении в Лиге чемпионов.

"Мне хорошо знаком квалификационный турнир ЛЧ. Правда, с БАТЭ мы всегда шли по пути чемпионов, а теперь нам предстоит путь нечемпионов, но сути это не меняет. На мой взгляд, эти матчи даже сложнее, чем игры в групповом этапе Лиги чемпионов. В любом случае на жребий мы смотреть не будем. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии мы подойдём к этим двум решающим матчам.

Что касается усиления, мы постоянно на связи и с Романом Бабаевым, и с Олегом Яровинским. Работа ведётся каждый день: просмотры, анализ, переговоры. Более подробно прокомментировать что-то не могу, даже предполагаемые позиции, — сами понимаете, это может сорвать нужный трансфер.

Скажу одно: если мы найдём футболиста, который будет сильнее тех, кто уже есть в команде, пригласим его и будем внедрять в нашу систему игры", - цитирует Гончаренко "Чемпионат".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:10
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№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Рекорд обязан обновится .

Кто о чём, а торчок только о новой дозе.
______
А вообще, это секрет полишинеля, что в групповом турнире полно проходных игр - там всё зависит от того, как сыграют конкуренты: "Локо", помнится, как-то с 7-ю очками вышел; в отборочных же трудно по-любому - гранд бьётся за то, чтоб честь клуба не уронить, середняк - чтоб доказать, что чемпион и не из топ-лиги тоже чего-то из себя представляет, а явные аутсайдеры, тем паче случайно туда попавшие, понимают, что за 4 игры могут заработать больше, чем за 4 внутренних сезона, а наиболее проявившие себя из них окажутся в серьёзных клубах. Так что если на 3-ем этапе ещё может попасть по жребию на откровенных любителей, но в 4-м раунде вероятность игр с такими карликами не долее десятых процентов.

Цитата: Sewer 79
Цитата: maradona72
Рекорд обязан обновится .

у вас все шансы: мегатренер, мегаигроки, мегатактика.
обхохочемся!
так что не надо лохматить бабушку на счет рекордов.

Да он про 1-18, просто непонятно, причём их рекорд в статье про Ганчаренка?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Гончаренко прав. В групповой турнир ЛЧ еще нужно попасть.
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:20) #
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Цитата: maradona72
Рекорд обязан обновится .

у вас все шансы: мегатренер, мегаигроки, мегатактика.
обхохочемся!
так что не надо лохматить бабушку на счет рекордов.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:15) #
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Рекорд обязан обновится .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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