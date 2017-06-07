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Квинси Промес - Роману Зобнину: крепись, брат! (фото)

Форвард "Спартака" Квинси Промес поддержал партнера по команде Романа Зобнина, который получил тяжелую травму в контрольном матче с Венгрией (3:0).

"Крепись, брат!" - написал Промес в Инстаграме.

Теги: Промес Зобнин Спартак
Сегодня, 12:15
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№4 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: utekay
З.Зобнин:
"не брат ты мне, ..... черножопая"

Этот черножопый почище тебя будет ,алкаш вонючий. И купит тебя с потрохами если надо будет, еще кланяться будешь .
Регистрация: 20.05.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:29) #
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online

Eбать, у Промеса уже очки.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
З.Зобнин:
"не брат ты мне, ..... черножопая"

Вот поэтому Эрнани у вас и болтается в середине поля, как говно в проруби.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Р.Зобнин:
"не брат ты мне, ..... черножопая"


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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