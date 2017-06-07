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Валерий Есипов стал главным тренером "Ротора"
Экс-полузащитник "Ротора" Валерий Есипов назначен главным тренером волгоградского клуба.
"Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде "Ротор", но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ.
Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача – побеждать в каждой игре. Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты "пашешь".
Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность", - приводит слова Есипова официальный сайт волгоградского клуба.
Напомним, "Ротор" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
"Наше с главой региона понимание того, как должен развиваться волгоградский футбол, совпало. Я говорю не только о команде "Ротор", но и о развитии дворового футбола, работе спортивных школ.
Что касается непосредственно команды, то перед ней стоит главная задача – побеждать в каждой игре. Это не громкие слова, а футбольный принцип. Нужно играть так, чтобы болельщик за тебя переживал. Можно проиграть игру, но фанаты должны видеть, как ты "пашешь".
Это величайший город и величайшая команда. Работать здесь для меня – большая честь и большая ответственность", - приводит слова Есипова официальный сайт волгоградского клуба.
Напомним, "Ротор" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
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