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Супруга Романа Зобнина попросила болельщиков поддержать футболиста

Рамина Зобнина, супруга полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина, попросила болельщиков поддержать 23-летнего футболиста. Напомним, Зобнин получил повреждение связок колена во время товарищеского матча с Венгрией (3:0).

"Красно-белые, вас тут много?? Уверена, что да!!! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение, со словами поддержки!!! Это его подбодрит!

Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно!!" — написала Рамина в твиттере.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 12:51
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9
(5)
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:41) #
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  •  (1)
online

А самой танец живота снять,слабо?Это Ромку еще больше взбодрит.
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Асергеич
utekay,Если ты КОЗЛИНА, хочешь выразить сожеление, то пиши правильно.

Рамина - это его жена , если что )
Регистрация: 21.12.2016
№7 Написал: Асергеич Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
utekay,Если ты КОЗЛИНА, хочешь выразить сожеление, то пиши правильно.
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: Малюта_Скуратов Усолье-Сибирское (Сегодня, 13:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Че бегают с этим Зобниным?на всех сайтах о нем.Вылечат,будет играть,нет,ну бывает! Достало весь день читать Зобнин да Зобнин!Вообще до звезды
Регистрация: 31.10.2016
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:06) #
  • +2
  •  (4)
online

Всегда верил в Рому и буду верить....Рома ....в футболе всё бывает, скорейшего выздоровления.Люди которые разбираются в футболе знают что в России на сегодня ты ЛУЧШИЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Рома, здоровья!! самого скорейшего выздоровления!! и, главное, чтоб без последствий!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (6)
online

да за Зобнина переживают не только красно-белые - а все.!!!
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
а фото Рамины где?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:53) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья Роману.
Регистрация: 15.06.2016
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