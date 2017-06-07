Супруга Романа Зобнина попросила болельщиков поддержать футболиста

Рамина Зобнина, супруга полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина, попросила болельщиков поддержать 23-летнего футболиста. Напомним, Зобнин получил повреждение связок колена во время товарищеского матча с Венгрией (3:0)."Красно-белые, вас тут много?? Уверена, что да!!! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение, со словами поддержки!!! Это его подбодрит!Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно!!" — написала Рамина в твиттере.