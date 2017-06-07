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"Спартак" на сборах сыграет с сербским "Вождовацом"
Футболисты "Спартака" вернутся из отпуска 11 июня и отправятся на сбор в Австрию.
"12 и 13 июня чемпионам России предстоит пройти медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. До 23 июня красно-белые будут тренироваться в Тарасовке, а 24-го отправятся на сбор. Напомним, что он, как и в прошлом году, пройдет в австрийском Филлахе и продлится две недели.
Согласно уточненному расписанию, спартаковцы проведут в Австрии два контрольных матча – 1 и 7 июля. Первый соперник нашей команды уже известен. Это сербский клуб "Вождовац", представляющий округ Белград", - говорится на сайте "красно-белых".
"12 и 13 июня чемпионам России предстоит пройти медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. До 23 июня красно-белые будут тренироваться в Тарасовке, а 24-го отправятся на сбор. Напомним, что он, как и в прошлом году, пройдет в австрийском Филлахе и продлится две недели.
Согласно уточненному расписанию, спартаковцы проведут в Австрии два контрольных матча – 1 и 7 июля. Первый соперник нашей команды уже известен. Это сербский клуб "Вождовац", представляющий округ Белград", - говорится на сайте "красно-белых".
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