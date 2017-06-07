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Виктор Васин: сначала думал – может, Эппель сравнил с медведем не меня, а Джикию
Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин в преддверии матча с командой Чили рассказал, как отнесся к словам форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля, сравнившего его с медведем.
"Есть ли у нас игроки уровня Санчеса, Видаля? Не такие раскрученные, но перспективные – есть. В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить в клубами нашего чемпионата.
Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать этим людям пространства. Только командной игрой им можно противостоять.
Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок конфедераций. Все одинаково хотят выиграть. Эппель сравнил меня с медведем? Отнёсся к этому с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию из-за бороды.
Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока указаний не давал, у нас есть ещё два дня до игры", - цитирует Васина "Чемпионат".
"Есть ли у нас игроки уровня Санчеса, Видаля? Не такие раскрученные, но перспективные – есть. В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить в клубами нашего чемпионата.
Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать этим людям пространства. Только командной игрой им можно противостоять.
Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок конфедераций. Все одинаково хотят выиграть. Эппель сравнил меня с медведем? Отнёсся к этому с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию из-за бороды.
Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока указаний не давал, у нас есть ещё два дня до игры", - цитирует Васина "Чемпионат".
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