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Виктор Васин: сначала думал – может, Эппель сравнил с медведем не меня, а Джикию

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин в преддверии матча с командой Чили рассказал, как отнесся к словам форварда сборной Венгрии Мартона Эппеля, сравнившего его с медведем.

"Есть ли у нас игроки уровня Санчеса, Видаля? Не такие раскрученные, но перспективные – есть. В будущем, возможно, они заиграют на таком же уровне. Санчес и Видаль выступают в топ-клубах Европы, которые сложно сопоставить в клубами нашего чемпионата.

Чтобы играть против них, надо не то чтобы прыгнуть выше головы – просто организованно сыграть всем в обороне. Компактно, чтобы не дать этим людям пространства. Только командной игрой им можно противостоять.

Каждый футболист нашей сборной верит, что мы можем выиграть Кубок конфедераций. Все одинаково хотят выиграть. Эппель сравнил меня с медведем? Отнёсся к этому с юмором. Я сначала думал – может, он не меня сравнил, а Джикию из-за бороды.

Взаимопонимание в обороне есть, и матч с Венгрией это показал. Мы больше наигрываем схему в три защитника, нежели в четыре. Черчесов на матч с Чили пока указаний не давал, у нас есть ещё два дня до игры", - цитирует Васина "Чемпионат".
Теги: Васин Сборная России
Сегодня, 13:50
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:53) #
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А может дело не в бороде ....а в косолапости....как у медведя....а Джикия красавец.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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