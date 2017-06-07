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СМИ: "Зенит" представит Роберто Манчини 13 июня

"Зенит" представит нового главного тренера Роберто Манчини 13 июня, сообщили в пресс-службе питерского клуба. Начало презентации – 19:00 мск, передает "Чемпионат".

Напомним, соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года с возможностью продления на два сезона.
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 13:57
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