Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Тихонов: состав "Крыльев Советов" наполовину обновится

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о комплектовании команды для решения задач в ФНЛ.

"Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы, и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили "Крылья", как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.

Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед "Крыльями".

С несколькими потенциальными новичками вёл переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведётся с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону", - цитирует Тихонова официальный сайт самарцев.
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 13:59
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Самаре удачи ...но почему команда обновляется на половину....Андрей не перебарщиваешь?


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.