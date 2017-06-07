Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:10
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (6)
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (6)
10:19
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (33)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (33)
05:35
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (15)
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (15)
Вчера 23:27
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие (1)
Алексей Миранчук: хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и "Локомотив" - за доверие (1)
Андрей Тихонов: состав "Крыльев Советов" наполовину обновится
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал о комплектовании команды для решения задач в ФНЛ.
"Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы, и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили "Крылья", как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.
Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед "Крыльями".
С несколькими потенциальными новичками вёл переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведётся с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону", - цитирует Тихонова официальный сайт самарцев.
"Есть огромное желание работать и делать результат. Ощущения самые положительные от того, что возвращаюсь в Самару, но в первую очередь сейчас нам предстоит много работы, и поэтому внутри чувство ответственности. Хочется, чтобы самарские болельщики любили "Крылья", как и раньше. Приложим все силы, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Попрошу терпения и поддержки.
Уже точно можно сказать, что команда наполовину обновится. Часть игроков ушла. Сейчас собираем боеспособный коллектив, который сможет решить ту задачу, которая стоит перед "Крыльями".
С несколькими потенциальными новичками вёл переговоры лично, поскольку мне они хорошо знакомы. Работа ведётся с утра и до вечера. Мы пытаемся подобрать лучших игроков на позиции, которые нам необходимо закрыть. У меня полный контакт со службами клуба, мы готовимся к сезону", - цитирует Тихонова официальный сайт самарцев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.