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Агент: у Ари есть несколько предложений из других стран

Оливер Кабрера, агент нападающего "Краснодара" Ари, рассказал о вариантах продолжения карьеры бразильца, который весеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Локомотиве".

"Пока неизвестно, останется ли Ари в "Локомотиве". На текущий момент он имеет несколько предложений из других стран.

Когда наступит ясность о его будущем? Думаю, к концу недели информация может появиться", – цитирует агента "СЭ".
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 14:18
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