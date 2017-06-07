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Олег Кузьмин: есть желание продолжить карьеру в "Рубине"
Защитник "Рубина" Олег Кузьмин рассказал, что хотел бы продлить контракт с клубом.
"Пока никаких новостей по контракту нет. Команду собирают 9 июня, через день вылетаем на сборы, наверное, что-то скажут насчет будущего.
Думаю, что после собрания будет конкретика по поводу контракта. У меня есть желание продолжить карьеру в "Рубине", – цитирует Кузьмина ТАСС.
Срок действующего соглашения Кузьмина с "Рубином" истекает 30 июня.
"Пока никаких новостей по контракту нет. Команду собирают 9 июня, через день вылетаем на сборы, наверное, что-то скажут насчет будущего.
Думаю, что после собрания будет конкретика по поводу контракта. У меня есть желание продолжить карьеру в "Рубине", – цитирует Кузьмина ТАСС.
Срок действующего соглашения Кузьмина с "Рубином" истекает 30 июня.
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