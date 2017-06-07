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Президент "Рубина": на встрече с Курбаном Бердыевым мы нашли общие точки соприкосновения

Президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал, что провел предварительные переговоры с тренером Курбаном Бердыевым.

"Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

Была просьба Курбана Бекиевича о Сайманове Рустеме Фидаилевиче как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле спортивный директор от бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в "Рубине", и мы недавно снова встретились.

Я сказал о своих планах. А он мне: "Радик, зачем тебе это нужно, можно я в стороне останусь, ты же знаешь моё прошлое". Он меня задел этим. Я ему ответил: "Рустем, у тебя есть супруга, дети и внуки. И моя просьба заключается в том, чтобы ты дал им возможность гордиться тобой. Воспользуйся этим шансом.

Начни с нового листа. И я хочу, чтобы вы с Бекиевичем чемпионами стали. Чтобы твои дочки и внучки, и особенно твоя супруга, гордились тобой как победителем. Что может быть лучше?

Если в истории "Рубина" они в связке вдвоём с Бекиевичем два раза стали чемпионами, какие ещё нужны доказательства? Я знаю, что они делали это когда-то, и сейчас смогут, я в это верю", - цитирует Шаймиева "Реальное время".
Теги: Рубин Бердыев
Сегодня, 14:57
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(1)
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Sewer 79
пилят госбюджет на серьез

Цитата: Кепончег УЕФА
сколько миллионов?

Забеспокоились?
Ну и правильно,- это ещё один, самый реальный, претендент на чемпионство. Нас ожидает самый интересный чемпионат РФПЛ в наступающем сезоне... flushed
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
это тот "Рустем из тюрьмы", который пuздил Гёкхана Тёре?
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
сколько миллионов?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Основная и самая большая точка это естественно финансовая!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:59) #
  • -1
  •  (1)
online

пилят госбюджет на серьез


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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