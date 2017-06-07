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Президент "Рубина": на встрече с Курбаном Бердыевым мы нашли общие точки соприкосновения
Президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал, что провел предварительные переговоры с тренером Курбаном Бердыевым.
"Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.
Была просьба Курбана Бекиевича о Сайманове Рустеме Фидаилевиче как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле спортивный директор от бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в "Рубине", и мы недавно снова встретились.
Я сказал о своих планах. А он мне: "Радик, зачем тебе это нужно, можно я в стороне останусь, ты же знаешь моё прошлое". Он меня задел этим. Я ему ответил: "Рустем, у тебя есть супруга, дети и внуки. И моя просьба заключается в том, чтобы ты дал им возможность гордиться тобой. Воспользуйся этим шансом.
Начни с нового листа. И я хочу, чтобы вы с Бекиевичем чемпионами стали. Чтобы твои дочки и внучки, и особенно твоя супруга, гордились тобой как победителем. Что может быть лучше?
Если в истории "Рубина" они в связке вдвоём с Бекиевичем два раза стали чемпионами, какие ещё нужны доказательства? Я знаю, что они делали это когда-то, и сейчас смогут, я в это верю", - цитирует Шаймиева "Реальное время".
"Скажу так: предварительно с ним были проведены переговоры. На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.
Была просьба Курбана Бекиевича о Сайманове Рустеме Фидаилевиче как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле спортивный директор от бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в "Рубине", и мы недавно снова встретились.
Я сказал о своих планах. А он мне: "Радик, зачем тебе это нужно, можно я в стороне останусь, ты же знаешь моё прошлое". Он меня задел этим. Я ему ответил: "Рустем, у тебя есть супруга, дети и внуки. И моя просьба заключается в том, чтобы ты дал им возможность гордиться тобой. Воспользуйся этим шансом.
Начни с нового листа. И я хочу, чтобы вы с Бекиевичем чемпионами стали. Чтобы твои дочки и внучки, и особенно твоя супруга, гордились тобой как победителем. Что может быть лучше?
Если в истории "Рубина" они в связке вдвоём с Бекиевичем два раза стали чемпионами, какие ещё нужны доказательства? Я знаю, что они делали это когда-то, и сейчас смогут, я в это верю", - цитирует Шаймиева "Реальное время".
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