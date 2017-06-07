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Сборная Португалии прибудет в Казань 14 июня

14 июня сборная Португалии прибудет в Казань, где проведет первый матч в Кубке конфедераций, передает ТАСС.

"Команда приедет в Казань 14 июня", – сообщает пресс-служба команды.

Напомним, первую игру на турнире португальцы проведут против команды Мексики 18 июня в Казани.
Теги: Сборная Португалии
Сегодня, 14:59
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