Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Президент "Рубина": расходы в клубе будут оптимизированы, они необоснованно высокие

Президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал, что расходы казанского клуба будут оптимизированы.

– Я за то, чтобы мы спокойно это решили, пока взяли паузу, хочу обсудить это с руководством. Да оптимизировать будем, расходы необоснованно высокие, как мы считаем, поэтому мы в управление и зашли, и будем вести к тому, чтобы сделать их соответствующими.

Сегодняшние объемы финансирования и сегодняшнее положение "Рубина" – это без комментариев. И партнерское финансирование будем привлекать. Сейчас выстраиваем планы.

– Наверное, одна из основных статей расходов – это игроки. Учитывая ваши планы по подготовке своих кадров и планы по оптимизации расходов, наверное, будете менять политику привлечения игроков в следующем сезоне? И что вы планируете делать с теми игроками, которых уже пригласил в состав Грасия?

– Контракты подписаны на 4 года, прошли год-полтора, но три года все равно тащить нам это все. Мы говорим о том, что будем менять вектор финансирования, оптимизировать будем. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами.

Но в любом случае, эту прерогативу я отдал бы тренеру – ему работать с этим коллективом, ему выбирать. С моей точки зрения, всех убирать нельзя, есть талантливые игроки – вопрос в тренере, который, возможно, неправильно расставил приоритеты. Все игроки по-своему талантливы.

– А была ли уже реакция действующих игроков на новости о возможной смене тренера?

– В данный момент они в отпуске. Прилетают 9-го, проходят медкомиссию и улетают 10-го на сборы. Поэтому 9 июня, наверное, будет назван уже список, – цитирует Шаймиева "Реальное время".
Теги: Рубин
Сегодня, 15:57
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 16:26) #
  • 0
  •  (0)

короче понятно. накупили кучу игроков, сейчас хотят с ними расстаться, потому что этот шлак особо ни кому не нужен
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Академия (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (0)

каждый год мы слышим эти слова
Регистрация: 20.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.