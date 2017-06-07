Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (1)
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (1)
12:10
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (12)
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (12)
10:19
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (41)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (41)
05:35
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (15)
Виктор Гончаренко: после ошибки в матче со "Спартаком" подошёл к Васину только через две недели (15)
Президент "Рубина": расходы в клубе будут оптимизированы, они необоснованно высокие
Президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал, что расходы казанского клуба будут оптимизированы.
– Я за то, чтобы мы спокойно это решили, пока взяли паузу, хочу обсудить это с руководством. Да оптимизировать будем, расходы необоснованно высокие, как мы считаем, поэтому мы в управление и зашли, и будем вести к тому, чтобы сделать их соответствующими.
Сегодняшние объемы финансирования и сегодняшнее положение "Рубина" – это без комментариев. И партнерское финансирование будем привлекать. Сейчас выстраиваем планы.
– Наверное, одна из основных статей расходов – это игроки. Учитывая ваши планы по подготовке своих кадров и планы по оптимизации расходов, наверное, будете менять политику привлечения игроков в следующем сезоне? И что вы планируете делать с теми игроками, которых уже пригласил в состав Грасия?
– Контракты подписаны на 4 года, прошли год-полтора, но три года все равно тащить нам это все. Мы говорим о том, что будем менять вектор финансирования, оптимизировать будем. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами.
Но в любом случае, эту прерогативу я отдал бы тренеру – ему работать с этим коллективом, ему выбирать. С моей точки зрения, всех убирать нельзя, есть талантливые игроки – вопрос в тренере, который, возможно, неправильно расставил приоритеты. Все игроки по-своему талантливы.
– А была ли уже реакция действующих игроков на новости о возможной смене тренера?
– В данный момент они в отпуске. Прилетают 9-го, проходят медкомиссию и улетают 10-го на сборы. Поэтому 9 июня, наверное, будет назван уже список, – цитирует Шаймиева "Реальное время".
– Я за то, чтобы мы спокойно это решили, пока взяли паузу, хочу обсудить это с руководством. Да оптимизировать будем, расходы необоснованно высокие, как мы считаем, поэтому мы в управление и зашли, и будем вести к тому, чтобы сделать их соответствующими.
Сегодняшние объемы финансирования и сегодняшнее положение "Рубина" – это без комментариев. И партнерское финансирование будем привлекать. Сейчас выстраиваем планы.
– Наверное, одна из основных статей расходов – это игроки. Учитывая ваши планы по подготовке своих кадров и планы по оптимизации расходов, наверное, будете менять политику привлечения игроков в следующем сезоне? И что вы планируете делать с теми игроками, которых уже пригласил в состав Грасия?
– Контракты подписаны на 4 года, прошли год-полтора, но три года все равно тащить нам это все. Мы говорим о том, что будем менять вектор финансирования, оптимизировать будем. Кому-то, безусловно, это может не понравиться, и мы ждем предложений от игроков, они имеют право расторгнуть контракты сами.
Но в любом случае, эту прерогативу я отдал бы тренеру – ему работать с этим коллективом, ему выбирать. С моей точки зрения, всех убирать нельзя, есть талантливые игроки – вопрос в тренере, который, возможно, неправильно расставил приоритеты. Все игроки по-своему талантливы.
– А была ли уже реакция действующих игроков на новости о возможной смене тренера?
– В данный момент они в отпуске. Прилетают 9-го, проходят медкомиссию и улетают 10-го на сборы. Поэтому 9 июня, наверное, будет назван уже список, – цитирует Шаймиева "Реальное время".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.