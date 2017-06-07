Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тарас Михалик: "Локомотив" пока не сделал предложения, нахожусь в свободном плавании

Защитник Тарас Михалик заявил, что пока не продлил свой контракт с "Локомотивом". Срок соглашения истек в конце мая.

- "Локомотив" сделал вам предложение о продлении контракта?

– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании, – цитирует Михалика "СЭ".
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.