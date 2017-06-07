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Тарас Михалик: "Локомотив" пока не сделал предложения, нахожусь в свободном плавании
Защитник Тарас Михалик заявил, что пока не продлил свой контракт с "Локомотивом". Срок соглашения истек в конце мая.
- "Локомотив" сделал вам предложение о продлении контракта?
– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании, – цитирует Михалика "СЭ".
- "Локомотив" сделал вам предложение о продлении контракта?
– Пока нет. Сейчас я нахожусь в свободном плавании, – цитирует Михалика "СЭ".
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