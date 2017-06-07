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"Почта России" усилит меры безопасности во время КК-2017
"Почта России" усилит меры безопасности во время проведения Кубка Конфедераций-2017 и с начала июня по 12 июля приостановит оказание услуги по приему миграционных уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию.
В данный период эта процедура будет осуществляться соответствующим территориальным органом МВД РФ, сообщили Sportbox в пресс-службе организации.
Также отмечается, что в период с начала июня по 5 июля 2017 года прием посылок, EMS отправлений и бандеролей 1-класса, адресованных в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.
Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Представители "Почты России" подчеркивают, что подобные меры безопасности уже применялись в отделениях почтовой связи при проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
В данный период эта процедура будет осуществляться соответствующим территориальным органом МВД РФ, сообщили Sportbox в пресс-службе организации.
Также отмечается, что в период с начала июня по 5 июля 2017 года прием посылок, EMS отправлений и бандеролей 1-класса, адресованных в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Казань и Республику Татарстан, а также Краснодарский край, осуществляется с обязательной проверкой вложений с целью дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке.
Данные почтовые отправления надлежит предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Представители "Почты России" подчеркивают, что подобные меры безопасности уже применялись в отделениях почтовой связи при проведении Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
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