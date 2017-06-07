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130 дополнительных автобусов запустят в Казани в дни КК-2017
Сто тридцать дополнительных автобусов будут развозить болельщиков после окончания матчей Кубка Конфедераций 2017 в Казани. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации столицы Татарстана.
В дни матчей зрители могут воспользоваться бесплатным проездам на всех видах транспорта по паспорту болельщика. 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов утра.
Во время подготовки и в период проведения Кубка Конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них предусмотрены в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона.
В дни матчей зрители могут воспользоваться бесплатным проездам на всех видах транспорта по паспорту болельщика. 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов утра.
Во время подготовки и в период проведения Кубка Конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них предусмотрены в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона.
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