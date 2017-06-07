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Бесплатный транспорт КК-2017 будет обозначен специальной эмблемой
Во время проведения Кубка Конфедераций 2017 года для болельщиков будет доступна широкая сеть общественного транспорта. Как сообщили welcome2018.com в "Транспортной дирекции – 2018", гости турнира смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом внутри городов, трансфером из аэропорта до города, а также междугородными поездами.
Для того, чтобы болельщикам было проще ориентироваться, и быстрее находить бесплатный транспорт, он будет обозначен специально разработанной эмблемой. Она представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков. Сам купол расположен на основании с надписью "Бесплатный проезд / Free Ride".
Также эмблема может быть черно-белой. Знак будет располагаться как на корпусе транспортного средства, так и на его лобовом стекле.
На вокзалах городов-организаторов "Турнира чемпионов" будут размещены специальные стойки с эмблемой бесплатного проезда. На стойках разместится необходимая для болельщиков информация: расписание бесплатных дополнительных поездов, направления выхода в город и к поездам. Также мобильные стойки могут быть размещены на платформах.
Для того, чтобы болельщикам было проще ориентироваться, и быстрее находить бесплатный транспорт, он будет обозначен специально разработанной эмблемой. Она представляет собой купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков. Сам купол расположен на основании с надписью "Бесплатный проезд / Free Ride".
Также эмблема может быть черно-белой. Знак будет располагаться как на корпусе транспортного средства, так и на его лобовом стекле.
На вокзалах городов-организаторов "Турнира чемпионов" будут размещены специальные стойки с эмблемой бесплатного проезда. На стойках разместится необходимая для болельщиков информация: расписание бесплатных дополнительных поездов, направления выхода в город и к поездам. Также мобильные стойки могут быть размещены на платформах.
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