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Зрителей КК-2017 в Сочи между матчами развлекут концертами
Шесть концертных площадок для болельщиков откроют в Сочи в дни проведения матчей Кубка Конфедераций 2017. Развлекать зрителей между матчами будут выступлениями городских творческих коллективов, сообщили welcome2018.com в пресс-службе администрации города.
"В дни матчей Кубка Конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, где выступят профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы, аниматоры, также будут организованы фотозоны", - отметили в мэрии.
Концертные площадку расположатся у Южного мола морского порта, на площади у Художественного музея, на площадке перед универсальным магазином на улице Горького рядом с железнодорожным вокзалом, возле Органного зала, в парке культуры и отдыха в Адлерском районе и центральном городском парке "Ривьера"
"В дни матчей Кубка Конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, где выступят профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы, аниматоры, также будут организованы фотозоны", - отметили в мэрии.
Концертные площадку расположатся у Южного мола морского порта, на площади у Художественного музея, на площадке перед универсальным магазином на улице Горького рядом с железнодорожным вокзалом, возле Органного зала, в парке культуры и отдыха в Адлерском районе и центральном городском парке "Ривьера"
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