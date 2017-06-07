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Зрителей КК-2017 в Сочи между матчами развлекут концертами

Шесть концертных площадок для болельщиков откроют в Сочи в дни проведения матчей Кубка Конфедераций 2017. Развлекать зрителей между матчами будут выступлениями городских творческих коллективов, сообщили welcome2018.com в пресс-службе администрации города.

"В дни матчей Кубка Конфедераций в Сочи будут работать шесть площадок, где выступят профессиональные национальные музыкальные и хореографические коллективы, аниматоры, также будут организованы фотозоны", - отметили в мэрии.

Концертные площадку расположатся у Южного мола морского порта, на площади у Художественного музея, на площадке перед универсальным магазином на улице Горького рядом с железнодорожным вокзалом, возле Органного зала, в парке культуры и отдыха в Адлерском районе и центральном городском парке "Ривьера"
Сегодня, 16:30
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