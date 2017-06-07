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16:42
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (1)
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Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба
Комментатор Георгий Черданцев в твиттере назвал "троллями" тех, кто шутит про его ипотеку.
Развивая тему, журналист акцентировал внимание на российской судебной системе: "Нет рамок. Пока судебная система не будет работать так, что за любую такую публикацию автор бы разорился на оплате морального ущерба".
По заявлению Черданцева, ипотеку он давно закрыл: "Ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза.
С тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие"
Развивая тему, журналист акцентировал внимание на российской судебной системе: "Нет рамок. Пока судебная система не будет работать так, что за любую такую публикацию автор бы разорился на оплате морального ущерба".
По заявлению Черданцева, ипотеку он давно закрыл: "Ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза.
С тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие"
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