Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Даниэле Де Росси: обойти Дзоффа по числу матчей за сборную Италии — большая честь

Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси, который находится в шаге от того, чтобы обойти легендарного вратаря Дино Дзоффа по количеству матчей за национальную сборную, в интервью пресс-службе УЕФА прокомментировал своё достижение.

"Обойти Дзоффа в списке лидеров по числу матчей за сборную — большая честь. Следующий — Андреа Пирло, и это все легенды кальчо", — сказал Де Росси.
Теги: Рома
Сегодня, 17:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.