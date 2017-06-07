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Второй центр по подготовке волонтеров к ЧМ-2018 открылся в Екатеринбурге

Городской Центр подготовки волонтеров к чемпионату мира 2018 года открылся на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Это уже второй волонтерский центр в регионе, первый открылся на базе Уральского федерального университета (УрФУ) в конце 2015 года.

"Центр подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года в городе - организаторе Екатеринбурге начал работу 7 июня на площадке Дворца игровых видов спорта. Здесь кандидаты в волонтеры будут проходить отборочные испытания и участвовать в образовательных подготовительных программах", - говорится в сообщении.

Директор городского Центра подготовки волонтеров к ЧМ-2018 в Екатеринбурге Александр Антимонов, волонтеры УрФУ будут работать на стадионах непосредственно со спортсменами, судьями, в то время как задача волонтеров городского Центра - работа с болельщиками, самой большой клиентской группой, сообщает ТАСС.

"Это две разные волонтерские программы подготовки к ЧМ-2018", - подчеркнул собеседник агентства.
Сегодня, 17:38
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