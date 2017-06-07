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"Лацио" нацелился на защитника "Монако" Жемерсона

Защитник "Монако" Жемерсон может перебраться в Италию, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, в услугах игрока заинтересован "Лацио", который готов приобрести бразильского футболиста.
Теги: Лацио Монако
Сегодня, 17:51
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