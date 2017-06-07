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Активисты волонтерских центров ЧМ-2018 посетили "Самара Арену"

Участники волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 2018 в России и программы "Городские волонтеры" города-организатора Самары впервые посетили строительную площадку "Самара Арены", которая примет матчи мирового первенства, сообщает welcome2018.com.
Среди участников экскурсии были будущие волонтеры и тим-лидеры, а также сотрудники волонтерских центров. Многие из них уже через несколько дней отправятся в города Кубка Конфедераций 2017 помогать в организации и проведении турнира. Всего на стройку пришло 60 активистов.

"Сегодня здесь побывали волонтеры, которые будут общаться со зрителями, медиа волонтеры, волонтеры допинг-контроля – на территории стадиона будет представлено около 20 функциональных направлений, – рассказал директор Волонтерского центра ЧМ-2018 Владимир Батров. – Я сам бывал на строящихся стадионах в Ростове-на-Дону и в Саранске, но наш стадион мне нравится, больше. Он родной и уже сейчас понятно, что будет очень красивым".
Сегодня, 17:52
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