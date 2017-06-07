Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (7)
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (7)
12:10
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
10:19
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (44)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (44)
Активисты волонтерских центров ЧМ-2018 посетили "Самара Арену"
Участники волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 2018 в России и программы "Городские волонтеры" города-организатора Самары впервые посетили строительную площадку "Самара Арены", которая примет матчи мирового первенства, сообщает welcome2018.com.
Среди участников экскурсии были будущие волонтеры и тим-лидеры, а также сотрудники волонтерских центров. Многие из них уже через несколько дней отправятся в города Кубка Конфедераций 2017 помогать в организации и проведении турнира. Всего на стройку пришло 60 активистов.
"Сегодня здесь побывали волонтеры, которые будут общаться со зрителями, медиа волонтеры, волонтеры допинг-контроля – на территории стадиона будет представлено около 20 функциональных направлений, – рассказал директор Волонтерского центра ЧМ-2018 Владимир Батров. – Я сам бывал на строящихся стадионах в Ростове-на-Дону и в Саранске, но наш стадион мне нравится, больше. Он родной и уже сейчас понятно, что будет очень красивым".
Среди участников экскурсии были будущие волонтеры и тим-лидеры, а также сотрудники волонтерских центров. Многие из них уже через несколько дней отправятся в города Кубка Конфедераций 2017 помогать в организации и проведении турнира. Всего на стройку пришло 60 активистов.
"Сегодня здесь побывали волонтеры, которые будут общаться со зрителями, медиа волонтеры, волонтеры допинг-контроля – на территории стадиона будет представлено около 20 функциональных направлений, – рассказал директор Волонтерского центра ЧМ-2018 Владимир Батров. – Я сам бывал на строящихся стадионах в Ростове-на-Дону и в Саранске, но наш стадион мне нравится, больше. Он родной и уже сейчас понятно, что будет очень красивым".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.