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Президент "Арарата": ведем переговоры с Маратом Измайловым
Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян рассказал, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником "Краснодара" и сборной России Маратом Измайловым.
"Мы ведём переговоры с Маратом Измайловым, нам интересен этот футболист. Скоро всё узнаете", — цитирует Оганесяна "Чемпионат.com".
"Мы ведём переговоры с Маратом Измайловым, нам интересен этот футболист. Скоро всё узнаете", — цитирует Оганесяна "Чемпионат.com".
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