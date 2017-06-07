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Президент "Арарата": ведем переговоры с Маратом Измайловым

Президент московского "Арарата" Валерий Оганесян рассказал, что клуб ведёт переговоры с бывшим полузащитником "Краснодара" и сборной России Маратом Измайловым.

"Мы ведём переговоры с Маратом Измайловым, нам интересен этот футболист. Скоро всё узнаете", — цитирует Оганесяна "Чемпионат.com".
Теги: Арарат Измайлов Оганесян
Сегодня, 18:07
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:27) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
ФК "Сбитый лётчик"


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
когда выйдут в ФНЛ, подпишут Роберто Карлоса и ЭтоО
Регистрация: 16.03.2010
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