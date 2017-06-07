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Модрич и Ловрен дадут показания в суде по делу экс-президента "Динамо" З

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен и полузащитник "Реала" Лука Модрич дадут показания в суде по делу экс-президента загребского "Динамо" Здравко Мамича. Оба футболиста выступают в качестве свидетелей.

Заседание суда состоится в Осиеке на следующей неделе. Лука Модрич даст показания 13 июня, а позже выступит Деян Ловрен, сообщает AFP.
Теги: Ливерпуль Модрич
Сегодня, 18:07
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