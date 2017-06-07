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"Спартак" интересуется бывшим защитником "Интера" Альваро Перейрой

Уругвайский защитник Альваро Перейра, известный по выступлению за миланский "Интер", интересен московскому "Спартаку". Об этом рассказал агент 31-летнего футболиста Карлос Виллалба. Помимо красно-белых в услугах Перейры заинтересованы турецкие и корейские клубы.

Альваро Перейра связан контрактными обязательствами с "Эстудиантесом", но с июля 2016 года на правах аренды выступал за парагвайский "Серро Портеньо". Контракт защитника истекает 30 июня, а новый договор до сих пор не подписан, сообщает Goal.com.
Теги: Спартак Интер
Сегодня, 18:30
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