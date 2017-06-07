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РФС сделает для граждан Чили бесплатным вход на контрольный матч с Россией

РФС объявил, что сделает вход для граждан Чили на контрольный матч Россия — Чили (9 июня) бесплатным.

"Российский футбольный союз принял решение дать возможность бесплатно посетить контрольный матч национальных сборных России и Чили всем гражданам этой латиноамериканской страны, проживающим в Москве. Ожидается, что поддержать свою сборную на трибуны придут около 100 чилийцев.

Это не первая подобная акция гостеприимства в адрес болельщиков команд-соперниц сборной России. В марте 2017 года билеты на контрольную игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах.

Всего же на утро 7 июня на матч Россия — Чили было реализовано порядка 15 тыс. билетов", — информирует сайт РФС.
Сегодня, 18:52
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(1)
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:17) #
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В этом вся политика нашей страны и президента в частности ! Внешне мы такие все хорошие и делаем правильные вещи . За то внутри страны - народ - плебс - ресурс для выкачивания денег !
Регистрация: 29.03.2013
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Конечно же, не для своих же граждан....
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 19:02) #
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  •  (2)

Любопытно, хоть в одной стране мира для наших болельщиков делается подобное?
Регистрация: 26.03.2009
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