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Фелипе Мело: если бы "Интер" сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов
Полузащитник "Палмейраса" Фелипе Мело, в прошлом выступавший за "Интер", выразил мнение, что нерадзурри напрасно расстались с тренером Роберто Манчини в августе прошлого года. Теперь Манчини возглавил "Зенит".
"Если бы "Интер" сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов. Я на сто процентов уверен в том, о чём говорю. Роберто — настоящий интериста, он знает об "Интере" всё и определённо является лучшим тренером для нашего клуба.
Он очень умный человек и отличный тренер. Повторюсь — лучше него, на мой взгляд, тренера для "Интера" не найти. Мы видим, чем всё закончилось без него", — цитирует Мело FCInterNews.
"Если бы "Интер" сохранил Манчини, то уже вышел бы в Лигу чемпионов. Я на сто процентов уверен в том, о чём говорю. Роберто — настоящий интериста, он знает об "Интере" всё и определённо является лучшим тренером для нашего клуба.
Он очень умный человек и отличный тренер. Повторюсь — лучше него, на мой взгляд, тренера для "Интера" не найти. Мы видим, чем всё закончилось без него", — цитирует Мело FCInterNews.
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