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ЦСКА близок к покупке 60 % прав на Аилтона у "Эшторила" за 2 млн евро

Защитник "Эшторила" Аилтон Феррейра близок к переходу в ЦСКА. За 60 % прав на игрока португальский клуб получит от "армейцев" около 2 млн евро, утверждает A Bola.

Бразильский игрок в минувшем сезоне выступал на правах аренды в португальском клубе, после чего "Эшторил" выкупил часть трансфера Аилтона. Ещё 15 % прав принадлежат "Флуминенсе", а остальные права — у третьих лиц.
Теги: ЦСКА Эшторил
Сегодня, 19:22
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(3)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:05) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Голеодор
Цитата: -Invader-
tiki,
есть видео

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Какой шикарный игрок с отличным дриблингом. Его ошибочно в защитники записали, с отличным пасом, скоростью, дриблингом. С Фернандесом по краям и Витиньо впереди,- ЦСКА вновь попрёт вперёд с бразилами своими... wink

ирония?
вроде ты обычно адекватно писал же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Посмотрел... хорош...главное , что бы вписался..в состав..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: -Invader-
tiki,
есть видео

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Какой шикарный игрок с отличным дриблингом. Его ошибочно в защитники записали, с отличным пасом, скоростью, дриблингом. С Фернандесом по краям и Витиньо впереди,- ЦСКА вновь попрёт вперёд с бразилами своими... wink
Регистрация: 3.05.2015
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Invader-
tiki,
есть видео

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ну он там и подписан как латераль...потому в такое верить можно
тем более что легов у нас не так много


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
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Регистрация: 12.05.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
не знаю что за игрок, но левый фланг и правда у нас слаб


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всё это неофициально пока...
Регистрация: 12.05.2017
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