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Мирча Луческу: я принес "Зениту" 100 млн евро, а мне даже не сообщили о смене тренера

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта.

"Я всё ещё жду от "Зенита" официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принёс "Зениту" более 100 млн евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 19:22
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27
(5)
№27 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 20:03) #
  • 0
  •  (0)
online

Зинка блеать, верни Мирче 100 лямов!
Регистрация: 10.10.2013
№26 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луческу умный мужик, если так сказал, реально что-то не поделили, с учетом того, что разогнали менеджмент, а там с кем он договаривался..., теперь и не получит.... поэтому последнее, что можно сделать, это слить все в прессу...
Регистрация: 15.12.2013
№25 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 20:00) #
  • -1
  •  (5)
online

Мирча, не тяни, рассказывай, что в Зинке запрещают негров покупать
Регистрация: 10.10.2013
№24 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не хорошо поступили . Обидели . Не стыдно , господа руководители ? А вот и реакция Мирчо подоспела .
Мирчу.


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№23 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (4)
online

даже не оповестили- культурная люковица laughing
Регистрация: 7.12.2016
№22 Написал: EMDM (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Странно, если это правда)
Регистрация: 24.04.2008
№21 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
идиот. продал халка,витселя и Гарая-это онговорит, что наварил зениту 100 млн?!!!
Регистрация: 1.06.2014
№20 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зобнин продлил контракт со «Спартаком», зарплата – 2,4 млн евро. «Зенит» предлагал 2,8 млн
«Спартак» на два года продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным, сообщает «Спорт-Экспресс».

По новому соглашению зарплата 23-летнего хавбека сборной России выросла с 1 до 2,4 миллиона евро.

Теперь в контракте Зобнина со «Спартаком» прописана сумма отступных – около 15 миллионов евро.

Интерес к Зобнину проявлял «Зенит», который предлагал ему зарплату в размере 2,8 миллиона евро. Футболист ответил отказом.

Зобнин из-за травмы пропустит Кубок конфедераций, у него повреждены боковая и крестообразная связки колена. При наихудшем раскладе восстановление может занять до полугода.
Регистрация: 16.08.2008
№19 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:52) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Некрасиво выкинули дедушку из клуба,позор.
Регистрация: 13.05.2017
№18 Написал: Бриг (Сегодня, 19:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Луческу был голоден и Луческу понесло...
Регистрация: 21.11.2016
№17 Написал: avnik море (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Голеодор
Дело не в этом, что он сделал, а в раскладах по этим трансферам,- вроде не больше 55 млн $ выручка была от продаж этих игроков, нам объявили. Где бабки, Зинь?... flushed


Выходит сдал партнеров по бизнесу... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:46) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
У синитовских балбесов горит напалмом. имбицилы. Смотрите на своего бывшего и беситесь


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№15 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то странное загнул Луческу... Может с головой что? Вовремя Зенит от него избавился.


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№14 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 19:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
Я не думаю что Зенит очень хотел расставаться со своими лидерами ,если бы не такие предложения .И при чем тут Луческу мне непонятно.

И я не понимаю! Их что,никто не хотел покупать за 100 лямов,пока Луческу не устроил?
Регистрация: 9.09.2013
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Неблагодарные бомжи, обидели плаческу laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Этот клуп вообще не в куй не ставит супертренера, поднявшего Синит на невиданные высоты.

сходи ка ты даун мозги подлечи от алкоголя для начала мясное мурло
Регистрация: 3.02.2011
№11 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что то вспомнился Глеб Жеглов про Сеньку Тузика
Регистрация: 17.05.2015
№10 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: kirilloner
старый бредит не на шутку. такое чувство что он продал своих личных футболистов, а деньги отдал Зениту. какой щедрый старикашка )))

Дело не в этом, что он сделал, а в раскладах по этим трансферам,- вроде не больше 55 млн $ выручка была от продаж этих игроков, нам объявили. Где бабки, Зинь?... flushed
Регистрация: 3.05.2015
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:37) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: RoboGeo
Цитата: Сибирячок
Этот клуп вообще не в куй не ставит супертренера, поднявшего Синит на невиданные высоты.

умри, дебил, твои каменты - это тошнота полная, клоун, в жизни фуфло, твоя доля дрочить на плакат ССCatch, не больше, даун, ни одного адекватного камента, имбицил

Пошёл ты на куй, недоросль. Твой удел - это болеть за недоклуп и беситься,что неудачник


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Этот клуп вообще не в куй не ставит супертренера, поднявшего Синит на невиданные высоты.

умри, дебил, твои каменты - это тошнота полная, клоун, в жизни фуфло, твоя доля дрочить на плакат ССCatch, не больше, даун, ни одного адекватного камента, имбицил
Регистрация: 31.05.2016
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:31) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Этот клуп вообще не в куй не ставит супертренера, поднявшего Синит на невиданные высоты.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: kirilloner (Сегодня, 19:29) #
  • +7
  •  (11)
online

старый бредит не на шутку. такое чувство что он продал своих личных футболистов, а деньги отдал Зениту. какой щедрый старикашка )))
Регистрация: 28.10.2010
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:29) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Сибирь»
joy Отдайте цыгану кровное


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 19:28) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Я не думаю что Зенит очень хотел расставаться со своими лидерами ,если бы не такие предложения .И при чем тут Луческу мне непонятно.
Регистрация: 15.06.2016
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:25) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
.вот такой культур-мультур..Ты кто? давай досвидания..
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 19:24) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Он что-то принес? Видимо не тем отдал...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 19:23) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Табор уходит в небо...
Регистрация: 12.05.2017
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