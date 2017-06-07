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Мирча Луческу: я принес "Зениту" 100 млн евро, а мне даже не сообщили о смене тренера
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта.
"Я всё ещё жду от "Зенита" официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принёс "Зениту" более 100 млн евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
"Я всё ещё жду от "Зенита" официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принёс "Зениту" более 100 млн евро с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
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