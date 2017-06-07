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Роман Зобнин: я растерян, но зато знаю, что вместе со мной переживает много людей

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, который получил травму в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.

"Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжёлая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это даёт мне больше энергии и уверенности!

12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что всё будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждёт Массимо, мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!

Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что всё будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет ещё ярче!" — написал Зобнин в "Инстаграме".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 19:40
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№5 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я в печали.
Не помню когда в последний раз так переживал за футболиста.
Роман, ты реально классный парень.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 19:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Представляю , парень , как тебе херово . Всё " катило " , как по маслу - клуб , чемпионство , сборная , признание и всё для бурного карьерного роста . И раз . На ровном месте . Главное , не впасть в отчаяние . Роман , ты ещё своё " доберёшь " , мы уверены . Выздоравливай быстрее - ты нам необходим !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:48) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Роман, выздоравливай..всё будет хорошо.
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Skald (Сегодня, 19:46) #
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Скорейшего выздоровления!
Регистрация: 28.03.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья !


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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