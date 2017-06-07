Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: рамок нет. Пока суды не будут работать так, чтобы "тролли" разорились на оплате морального ущерба (8)
12:10
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
Виктор Гончаренко: матчи квалификационного раунда Лиги чемпионов сложнее, чем на групповом этапе (14)
10:19
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (47)
«Клуб, носящий имя человека-легенды, спасшего Россию от терроризма, обязан играть в 100 раз лучше!». «Терек» теперь «Ахмат» – это хорошо или плохо? (47)
Роман Зобнин: я растерян, но зато знаю, что вместе со мной переживает много людей
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, который получил травму в выездном товарищеском матче с командой Венгрии (3:0), поблагодарил всех за поддержку.
"Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжёлая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это даёт мне больше энергии и уверенности!
12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что всё будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждёт Массимо, мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!
Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что всё будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет ещё ярче!" — написал Зобнин в "Инстаграме".
"Дорогие мои друзья, болельщики, близкие и родные люди, знакомые и незнакомые из России и других стран! Прошу прощения, что не смог ответить на все звонки и сообщения, полученные от вас за эти дни, но, поверьте, каждое слово поддержки для меня безумно важно. Это моя первая тяжёлая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это даёт мне больше энергии и уверенности!
12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что всё будет отлично. Я люблю свою работу и, конечно, буду стараться восстановиться как можно быстрее и вернуться в команду! Знаю, что меня ждёт Массимо, мои братья, все игроки "Спартака", также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Хотелось бы сказать огромное спасибо РФС за поддержку в лице Виталия Леонтьевича, главному тренеру Станиславу Саламовичу — я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций, обязательно приду!
Моя травма вызвала большой резонанс в прессе, но я прошу никого не винить! Травмы — это, увы, неотъемлемая часть в жизни спортсменов. Главное — верить, что всё будет хорошо. Впереди у меня долгий путь, уверен, что моя карьера станет ещё ярче!" — написал Зобнин в "Инстаграме".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.