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Леонид Слуцкий может возглавить "Халл Сити" в течение 48 часов
"Халл Сити" объявит имя нового главного тренера в течение 48 часов, информирует Sky Sports.
Отмечается, что основным претендентом на пост наставника клуба является экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что 46-летний специалист договорился о контракте на два года и зарплате 450 тысяч фунтов за сезон.
Отмечается, что основным претендентом на пост наставника клуба является экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что 46-летний специалист договорился о контракте на два года и зарплате 450 тысяч фунтов за сезон.
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