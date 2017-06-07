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Леонид Слуцкий может возглавить "Халл Сити" в течение 48 часов

"Халл Сити" объявит имя нового главного тренера в течение 48 часов, информирует Sky Sports.

Отмечается, что основным претендентом на пост наставника клуба является экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист договорился о контракте на два года и зарплате 450 тысяч фунтов за сезон.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 20:26
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(3)
№4 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
давай уже Леня быстрее,ждемс
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:57) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Халл захотел в ПФЛ?
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:39) #
  • +5
  •  (11)
online

Слуцкому удачи!
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:27) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Я твой стул шатал


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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